Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском

В Смоленской области при тушении пожара, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата, погибли два сотрудника МЧС. Еще два спасателя получили ранения. Также пострадал один мирный житель. Об этом 3 июня сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июня средства ПВО уничтожили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над Азовским морем.
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