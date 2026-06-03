Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при пожаре после атаки БПЛА

Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие травмы. Господин Анохин заверил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
По данным Минобороны РФ, в целом в течение ночи было сбито 354 беспилотника над 16 российскими регионами. Один человек пострадал в Брянской области, еще несколько — в Санкт-Петербурге.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше