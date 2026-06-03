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Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при пожаре после атаки БПЛА

В Смоленской области за ночь сбит и подавлен 31 БПЛА. В Ершичском муниципальном округе из-за падения обломков начался пожар. При его тушении погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин.

В Смоленской области за ночь сбит и подавлен 31 БПЛА. В Ершичском муниципальном округе из-за падения обломков начался пожар. При его тушении погибли два сотрудника МЧС, сообщил губернатор Василий Анохин.

Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие травмы. Господин Анохин заверил, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

По данным Минобороны РФ, в целом в течение ночи было сбито 354 беспилотника над 16 российскими регионами. Один человек пострадал в Брянской области, еще несколько — в Санкт-Петербурге.

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