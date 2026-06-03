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ТАСС: в Москве двое рабочих погибли на стройке из-за падения с 20-го этажа

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Двое рабочих упали с 20-го этажа на стройке в Москве, они погибли. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел на стройке на Веерной улице. Двое мужчин упали с 20-го этажа, в результате рабочие погибли», — сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшие — иностранные граждане. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.