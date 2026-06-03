Салон атакованного ВСУ рейсового автобуса «Москва — Симферополь» сгорел полностью

В Енакиеве салон и кабина рейсового автобуса «Москва — Симферополь» полностью уничтожены огнем в результате утренней атаки украинского беспилотника. Об этом передает корреспондент ТАСС с места трагедии. Кузов машины белого цвета, на нем остались надписи «Большой мир» и схема маршрута. Автобус двигался по пустынным улицам в центре города, когда по нему нанесли удар.