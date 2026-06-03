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Салон атакованного ВСУ рейсового автобуса «Москва — Симферополь» сгорел полностью

Салон атакованного ВСУ рейсового автобуса в ДНР выгорел полностью.

В Енакиеве салон и кабина рейсового автобуса «Москва — Симферополь» полностью уничтожены огнем в результате утренней атаки украинского беспилотника. Об этом передает корреспондент ТАСС с места трагедии. Кузов машины белого цвета, на нем остались надписи «Большой мир» и схема маршрута. Автобус двигался по пустынным улицам в центре города, когда по нему нанесли удар.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате атаки погибли семь мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что ведомство возбудило уголовное дело по статье «теракт». На месте продолжают работать оперативные службы, личности погибших устанавливаются. Также сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок, госпитализированы 10 человек.

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