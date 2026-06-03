Десять человек госпитализировали после атаки украинского БПЛА на автобус в ДНР

Десять пострадавших находятся в больнице после атаки украинского БПЛА на автобус «Москва — Симферополь» в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 3 июня, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
— Десять пострадавших, среди них ребенок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение. По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Утром 3 июня дрон украинской армии ударил по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали.
Также дроны ВСУ атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России сбили над регионом уже 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил глава области Александр Дрозденко.