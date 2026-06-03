Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек госпитализировали после атаки украинского БПЛА на автобус в ДНР

Десять пострадавших находятся в больнице после атаки украинского БПЛА на автобус «Москва — Симферополь» в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 3 июня, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Десять пострадавших находятся в больнице после атаки украинского БПЛА на автобус «Москва — Симферополь» в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 3 июня, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— Десять пострадавших, среди них ребенок, — в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение. По ребенку готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Утром 3 июня дрон украинской армии ударил по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате погибли семь человек, еще 11 пострадали.

Также дроны ВСУ атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России сбили над регионом уже 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил глава области Александр Дрозденко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше