Двое сотрудников МЧС погибли при атаке БПЛА в Смоленской области

В Ершичском муниципальном округе Смоленской области в результате падения обломков вражеского беспилотника погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем канале на платформе «Макс». ЧП произошло во время тушения пожара, вызванного атакой.
«При тушении пожара погибли два сотрудника расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения», — написал Анохин.
По его данным, пострадавшие доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. На месте работают оперативные службы.
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