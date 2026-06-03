Два человека погибли в ДТП под Каменоломнями в Ростовской области утром 3 июня

— Авария случилась в 5:39 на 3-м километре автодороги М-4 «Дон», — ввели в курс дела в Госавтоинспекции. — 41-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» ехал со стороны трассы к поселку Каменоломни. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево к поселку Интернациональный он, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «Ваз 2115» под управлением 26-летнего водителя. Произошло столкновение.