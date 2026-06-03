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Два сотрудника МЧС погибли при атаке беспилотника в Смоленской области

В Смоленской области произошла трагедия во время ликвидации возгорания. Группа сотрудников МЧС попала под удар беспилотника, запущенного со стороны Украины.

Источник: Life.ru

Инцидент случился в Ершичском муниципальном округе. Пожарные расчёты прибыли на вызов, однако в процессе работы произошла детонация вражеского БПЛА. Губернатор Василий Анохин подтвердил трагедию.

«В Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков вражеского беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника расчёта 30 ПСЧ ГУ МЧС России по Смоленской области», — сообщил глава региона.

Помимо погибших пожарных, есть и другие пострадавшие. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили ещё двое спасателей, а также один местный житель.

Всем раненым уже оказывается необходимая квалифицированная помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Ранее ВСУ атаковали автобус с пассажирами, который следовал по маршруту Москва — Симферополь. Жертвами стали семь человек, ещё 10 госпитализированы.

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