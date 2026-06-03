Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах

«К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска», — сказала она.
По словам собеседницы агентства, тело обнаружили на восьмые сутки поисков.
Студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски шли велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.
Скрипникову было 20 лет. Он учился в Симферополе на геофаке. В день исчезновения поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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