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Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска», — сказала она.

По словам собеседницы агентства, тело обнаружили на восьмые сутки поисков.

Студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски шли велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.

Скрипникову было 20 лет. Он учился в Симферополе на геофаке. В день исчезновения поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.

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