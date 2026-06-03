Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атаки дронов на Смоленскую область погибли сотрудники МЧС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ночь на 3 июня регион отразил атаку 31 украинского беспилотника. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны России и ВКС России сбит и подавлен 31 вражеский БПЛА», — написал глава региона в «Мах».

По его информации, в Ершичском муниципальном округе при тушении пожара из-за падения обломков вражеского дрона погибли два сотрудника МЧС. Еще двое пожарных получили ранения. Также пострадал местный житель, ему потребовалась медицинская помощь.

Анохин заверил, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.

Всего в ночь на 3 июня силы ПВО сбили и нейтрализовали 354 украинских БПЛА над 16 регионами. В ДНР в городе Енакиево в результате атаки беспилотников ВСУ на рейсовый автобус погибли семь человек, еще десять ранены.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше