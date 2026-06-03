Из-за атаки дронов на Смоленскую область погибли сотрудники МЧС

«Силами РЭБ, мобильных огневых групп Минобороны России и ВКС России сбит и подавлен 31 вражеский БПЛА», — написал глава региона в «Мах».
По его информации, в Ершичском муниципальном округе при тушении пожара из-за падения обломков вражеского дрона погибли два сотрудника МЧС. Еще двое пожарных получили ранения. Также пострадал местный житель, ему потребовалась медицинская помощь.
Анохин заверил, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь.
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