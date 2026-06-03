В Челябинске стоматология повесила на стену жилого дома 9 кондиционеров, клинику ждет суд

Детская стоматология повесила девять наружных блоков кондиционеров на стену 16-этажки по улице Дзержинского в Челябинске. Горожане пожаловались на шумное оборудование в прокуратуру.
В надзорном ведомстве провели проверку и выяснили, что расположенная на нижнем этаже жилого дома стоматология допустила нарушения. Она установила блоки кондиционеров, не потрудившись организовать общее собрание жильцов и согласовать работу с ними.
Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, неправильно повела себя и управляющая компания «Эллада», которая обслуживает дом. Она обязана была добиться демонтажа незаконно установленного оборудования.
После проверки управляйка обратилась в суд, чтобы заставить клинику убрать кондиционеры с несущей стены. В прокуратуре обещают проследить за ходом разбирательства.