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Появились кадры с места удара ВСУ по автобусу «Москва — Симферополь» в ДНР

В Сети появилось первое видео с места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР. Его в среду, 3 июня, опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.

В Сети появилось первое видео с места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР. Его в среду, 3 июня, опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.

На кадрах видно, что салон и кабина водителя полностью выгорели, а кузов расплавился от огня. В момент атаки в автобусе находились 46 человек, семь из них погибли, еще 10 пострадали, уточнили в публикации.

На данный момент десять раненых, в том числе один ребенок, находятся в больнице. Пострадавшие имеют травмы средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимое лечение.

Кроме того, в этот же день два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.

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