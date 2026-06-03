Появились кадры с места удара ВСУ по автобусу «Москва — Симферополь» в ДНР

В Сети появилось первое видео с места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР. Его в среду, 3 июня, опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.
На кадрах видно, что салон и кабина водителя полностью выгорели, а кузов расплавился от огня. В момент атаки в автобусе находились 46 человек, семь из них погибли, еще 10 пострадали, уточнили в публикации.
На данный момент десять раненых, в том числе один ребенок, находятся в больнице. Пострадавшие имеют травмы средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимое лечение.
Кроме того, в этот же день два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.