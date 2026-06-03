Двое подростков на электросамокате попали в ДТП в Нижнем Новгороде

Вечером 2 июня в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. Об этом сообщила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.
Авария случилась в Сормовском районе на улице Вождей Революции — рядом с домом № 1 столкнулись электросамокат и автомобиль «Лада».
На электросамокате ехали двое подростков: 17‑летний юноша и 15‑летняя девушка. В результате столкновения они получили травмы. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи — медики оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте. Госпитализация не потребовалась.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, что к 2026 году количество ДТП с электросамокатами выросло в Нижегородской области вдвое. Местным самокатчикам продолжают напоминать о правилах безопасности.
Ранее двое детей-самокатчиков также пострадали в авариях в Нижнем Новгороде.