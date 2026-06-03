Двое подростков на электросамокате попали в ДТП в Нижнем Новгороде

На электросамокате ехали двое подростков: 17‑летний юноша и 15‑летняя девушка. В результате столкновения они получили травмы. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи — медики оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте. Госпитализация не потребовалась.