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Двое подростков на электросамокате попали в ДТП в Нижнем Новгороде

Подростки столкнулись с автомобилем и получили травмы.

Вечером 2 июня в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. Об этом сообщила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась в Сормовском районе на улице Вождей Революции — рядом с домом № 1 столкнулись электросамокат и автомобиль «Лада».

На электросамокате ехали двое подростков: 17‑летний юноша и 15‑летняя девушка. В результате столкновения они получили травмы. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи — медики оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что к 2026 году количество ДТП с электросамокатами выросло в Нижегородской области вдвое. Местным самокатчикам продолжают напоминать о правилах безопасности.

Ранее двое детей-самокатчиков также пострадали в авариях в Нижнем Новгороде.