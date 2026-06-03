Подругу лидера ОПГ осудили за вымогательство у мужа 35 млн рублей в Красноярске

Об этом разводе нельзя сказать «разошлись, как цивилизованные люди». Мужу поступил ультиматум от лидера преступной группы. Он потребовал, чтобы супруг передал жене несколько квартир, нежилое помещение и документы на всю эту недвижимость. В случае неповиновения мужчине обещали переломать ноги.