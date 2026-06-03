Подругу лидера ОПГ осудили за вымогательство у мужа 35 млн рублей в Красноярске

Суд вынес приговор по делу жительницы Красноярска, которая заручилась поддержкой близкого друга, чтобы при разводе муж отдал ей свое имущество. Друг, о котором идет речь, — криминальный авторитет Ярослав Малиновский — находится в международном розыске, сообщили в краевой прокуратуре.
В ведомстве рассказали историю бракоразводного процесса, инициированного после того как муж обнаружил в телефоне супруги номер лидера крупнейшей красноярской ОПГ. Контакт был обозначен недвусмысленно: «Любимый».
Об этом разводе нельзя сказать «разошлись, как цивилизованные люди». Мужу поступил ультиматум от лидера преступной группы. Он потребовал, чтобы супруг передал жене несколько квартир, нежилое помещение и документы на всю эту недвижимость. В случае неповиновения мужчине обещали переломать ноги.
Некоторое время спустя жена напомнила мужу об угрозах, настаивая на передаче ей имущества стоимостью 35 миллионов рублей.
Женщина не признала вину, заявив, что во время развода не общалась с Малиновским и в сговор с ним не вступала.
Суд приговорил вымогательницу к семи годам колонии. Подельник, обвиняемый в ряде преступлений, находится в международном розыске.