Повреждено остекление двух домов: над Воронежской областью сбили 7 БПЛА

Силы ПВО отазили атаку семи беспилотников на Воронежскую область минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА были уничтожены в небе над четырьмя районами. Люди не пострадали. В одном районе повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
Опасность атаки БПЛА объявили накануне днем. Под угрозой удара оказались областной центр, Нововоронеж, Острогожский, Лискинский, Аннинский и Бобровский районы. В муниципалитетах включили системы оповещения.
Особый режим сохранялся на территории региона до 6:42 среды, 3 июня.
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