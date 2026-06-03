Семь погибли, 11 ранены. Что известно об ударе ВСУ по автобусу в Енакиево

Ранним утром 3 июня в Енакиево украинский БПЛА атаковал рейсовый пассажиский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По предварительной информации, погибли семь человек, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии, совершённым украинскими фашистами. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте. Что известно об атаке — в материале rostov.aif.ru.
Погибли семеро, пострадал ребёнок.
«Я пока не в курсе всех деталей, но знаю, что люди просто ехали домой. Ранен ребёнок, ему готовят телемедицинские консультации», — рассказала rostov.aif.ru жительница Енакиево Елена Т.
Женщина не может сдержать эмоций, описывая случившееся в беседе с корреспондентом. Её эмоции разделяют и другие жители Енакиево.
«Несколько дней назад я с дочерью возвращались вечерним рейсом из родного Енакиево в Москву, ехала этим же автобусом! Нет слов! Приношу свои соболезнования семьям погибших, а всем раненным — скорейшего выздоровления», — пишет в одной из соцсетей Марина Железнова-Полищук.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус утром 3 июня. Транспорт следовал из Москвы в Симферополь. О происшествии сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«По предварительной информации, погибли семь гражданских лиц, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», — проинформировал Пушилин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Военкор Андрей Руденко обнародовал кадры с места удара. На снимках запечатлено, что верхняя часть автобуса почти полностью выгорела, стёкла разбиты, салон сильно повреждён, а сиденья деформированы. Сейчас специалисты исследуют детали атаки, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что десять человек, в том числе ребёнок, госпитализированы в медицинские учреждения в состоянии средней степени тяжести. Все они получают необходимое лечение.
Кроме того, Кузнецов добавил, что для ребёнка готовятся телемедицинские консультации с привлечением специалистов федеральных медицинских центров.
Возбуждено уголовное дело.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР.
По данным ведомства, дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту удара по рейсовому автобусу в Енакиево.
«Следственный комитет России устанавливает детали совершённого преступления и лиц, причастных к произошедшему», — добавила Светлана Петренко.
По данным Министерства обороны, минувшей ночью в России было уничтожено 354 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.