Семь погибли, 11 ранены. Что известно об ударе ВСУ по автобусу в Енакиево

«Несколько дней назад я с дочерью возвращались вечерним рейсом из родного Енакиево в Москву, ехала этим же автобусом! Нет слов! Приношу свои соболезнования семьям погибших, а всем раненным — скорейшего выздоровления», — пишет в одной из соцсетей Марина Железнова-Полищук.