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Ночью в Ростове сгорел частный дом

Полыхающий частный дом потушили ночью в Ростове, выгорело 60 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в микрорайоне Берберовка в Ростове-на-Дону выгорел частный дом. Тушение вели около 30 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Выезжали на Агрономический, 4. Вызов поступил в 23:58, горел частный дом на 60 кв. метрах. В 00:32 пламя ликвидировали. Погибших, пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.

Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали восемь единиц техники.

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