Ночью в Ростове сгорел частный дом

Ночью в микрорайоне Берберовка в Ростове-на-Дону выгорел частный дом. Тушение вели около 30 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Выезжали на Агрономический, 4. Вызов поступил в 23:58, горел частный дом на 60 кв. метрах. В 00:32 пламя ликвидировали. Погибших, пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.
Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали восемь единиц техники.
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