74-летний воронежец попал в больницу после ДТП с КамАЗом

В Воронеже 2 июня около 07:00 у дома № 253А по улице 9 января случилась авария, в результате которой 74-летнего водителя «Форда Фьюжена» госпитализировали с телесными повреждениями. По данным регионального ГУ МВД, иномарка столкнулась с КамАЗом. Об этом в ведомстве сообщили 3 июня.