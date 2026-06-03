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300 млн рублей ущерба: в Волгограде задержали пособника ВСУ

Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В Волгоградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 33-летнего жителя Волгограда. По версии следствия, мужчина сотрудничал с ВСУ за денежное вознаграждение, а ущерб от его предполагаемых действий оценивают примерно в 300 млн рублей.

В региональном Главке сообщили: волгоградец занимался активацией сим-карт российского сегмента связи, регистрацией электронных кошельков, а также получением, хранением и пересылкой специализированного телекоммуникационного оборудования. Следствие считает, что затем это оборудование использовали для распространения ложных сообщений об актах терроризма, мошенничества и других противоправных действий в нескольких регионах России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранта подозревают в совершении ряда преступлений против общественной безопасности, собственности и в сфере компьютерной информации. В настоящее время мужчина находится под стражей. Также его подозревают в государственной измене.

По версии следствия, среди пострадавших могли оказаться родственники российских военнослужащих, а противоправные действия затронули пользователей портала госуслуг в разных регионах страны.

Ранее группу волгоградцев заподозрили в организации подпольного казино.

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