300 млн рублей ущерба: в Волгограде задержали пособника ВСУ

В региональном Главке сообщили: волгоградец занимался активацией сим-карт российского сегмента связи, регистрацией электронных кошельков, а также получением, хранением и пересылкой специализированного телекоммуникационного оборудования. Следствие считает, что затем это оборудование использовали для распространения ложных сообщений об актах терроризма, мошенничества и других противоправных действий в нескольких регионах России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что фигуранта подозревают в совершении ряда преступлений против общественной безопасности, собственности и в сфере компьютерной информации. В настоящее время мужчина находится под стражей. Также его подозревают в государственной измене.
По версии следствия, среди пострадавших могли оказаться родственники российских военнослужащих, а противоправные действия затронули пользователей портала госуслуг в разных регионах страны.
Ранее группу волгоградцев заподозрили в организации подпольного казино.