300 млн рублей ущерба: в Волгограде задержали пособника ВСУ

В региональном Главке сообщили: волгоградец занимался активацией сим-карт российского сегмента связи, регистрацией электронных кошельков, а также получением, хранением и пересылкой специализированного телекоммуникационного оборудования. Следствие считает, что затем это оборудование использовали для распространения ложных сообщений об актах терроризма, мошенничества и других противоправных действий в нескольких регионах России.