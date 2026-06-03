Пожар произошел в цеху завода в Могилеве

Инцидент произошел накануне вечером. Спасатели получили сообщение о пожаре на заводе, расположенном на улице Королева.
Прибывшие на место работники МЧС обнаружили задымление в вентиляционном коробе одного из цехов.
По данным пресс-службы, на момент возникновения пожара цех работал, внутри находился один человек. Мужчина самостоятельно покинул здание.
Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена система местной вентиляции.
Причина случившегося устанавливается.
«На месте происшествия работали девять единиц техники МЧС», — отметили в ведомстве.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше