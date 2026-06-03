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Пожар произошел в цеху завода в Могилеве

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Подразделения МЧС ликвидировали загорание в цеху на заводе в Могилеве, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел накануне вечером. Спасатели получили сообщение о пожаре на заводе, расположенном на улице Королева.

Прибывшие на место работники МЧС обнаружили задымление в вентиляционном коробе одного из цехов.

По данным пресс-службы, на момент возникновения пожара цех работал, внутри находился один человек. Мужчина самостоятельно покинул здание.

Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена система местной вентиляции.

Причина случившегося устанавливается.

«На месте происшествия работали девять единиц техники МЧС», — отметили в ведомстве.

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