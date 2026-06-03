Задержан житель Волгограда за помощь мошенникам в хищении у семей участников СВО

Силовики задержали жителя Волгограда, который оказал содействие телефонным мошенникам с Украины в хищении 300 миллионов рублей у россиян, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.