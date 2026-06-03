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Задержан житель Волгограда за помощь мошенникам в хищении у семей участников СВО

Силовики задержали жителя Волгограда, который оказал содействие телефонным мошенникам с Украины в хищении 300 миллионов рублей у россиян, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики задержали жителя Волгограда, который оказал содействие телефонным мошенникам с Украины в хищении 300 миллионов рублей у россиян, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Противоправная деятельность 34-летнего россиянина была пресечена в Волгоградской области сотрудниками ФСБ совместно с МВД России и ФСИН России.

Установлено, что задержанный с 2023 года сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ.

По заданию украинских кураторов за денежное вознаграждение он осуществлял активацию российских сим-карт и регистрацию на них электронных кошельков. Кроме того, он получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.

Активированные россиянином сим-карты использовались украинскими спецслужбами для мошеннических действий, в том числе, в отношении родственников российских военных, попавших в плен при выполнении боевых задач на СВО или пропавших без вести.

В ЦОС добавили, что записи разговоров мошенников со своими жертвами размещались в украинском Telegram-канале, который был создан ГУР МО Украины для проведения антироссийских информационных акций.

По фактам мошенничества и неправомерного доступа в личные кабинеты Госуслуг были возбуждены уголовные дела в ряде субъектов РФ, в том числе в Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях, а также в Краснодарском крае и Москве.

Ущерб, нанесенный гражданам, составил около 300 миллионов рублей.