Задержан житель Волгограда за помощь мошенникам в хищении у семей участников СВО

Силовики задержали жителя Волгограда, который оказал содействие телефонным мошенникам с Украины в хищении 300 миллионов рублей у россиян, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Установлено, что задержанный с 2023 года сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ.
По заданию украинских кураторов за денежное вознаграждение он осуществлял активацию российских сим-карт и регистрацию на них электронных кошельков. Кроме того, он получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.
Активированные россиянином сим-карты использовались украинскими спецслужбами для мошеннических действий, в том числе, в отношении родственников российских военных, попавших в плен при выполнении боевых задач на СВО или пропавших без вести.
В ЦОС добавили, что записи разговоров мошенников со своими жертвами размещались в украинском Telegram-канале, который был создан ГУР МО Украины для проведения антироссийских информационных акций.
По фактам мошенничества и неправомерного доступа в личные кабинеты Госуслуг были возбуждены уголовные дела в ряде субъектов РФ, в том числе в Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях, а также в Краснодарском крае и Москве.
Ущерб, нанесенный гражданам, составил около 300 миллионов рублей.