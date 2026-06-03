Оползень сошел у нижегородского парка «Швейцария»

В результате происшествия на склоне обрушилась подпорная стенка, а вместе с ней — грунт, камни и четыре крупных дерева. По данным управления инженерной защиты города, ситуация не представляет опасности: участок не предназначен для пешеходного движения и удалён от жилой застройки. Эксперты связывают причину обвала с необычно снежной зимой и последующим переувлажнением почвы.