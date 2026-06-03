Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оползень сошел у нижегородского парка «Швейцария»

Дренажные системы фактически вышли из строя, и без вмешательства ситуация может обостриться в ближайшие годы, что грозит масштабными последствиями.

У подножия парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде произошёл оползень — инцидент зафиксирован возле остановки «Медицинская», сообщает издание «Кстати… “.

В результате происшествия на склоне обрушилась подпорная стенка, а вместе с ней — грунт, камни и четыре крупных дерева. По данным управления инженерной защиты города, ситуация не представляет опасности: участок не предназначен для пешеходного движения и удалён от жилой застройки. Эксперты связывают причину обвала с необычно снежной зимой и последующим переувлажнением почвы.

Исторический контекст добавляет тревожных нюансов: ещё в XIX веке в склоне были прорыты штольни для отвода воды, и сейчас диггеры фиксируют их постепенное разрушение.

Ранее вдоль Оки под парком проходила железная дорога, которую неоднократно угрожали разрушить оползни. Именно для защиты путей возвели подпорные стенки и дренажные системы. В 1974 году дорогу закрыли — причиной стал очередной оползень.

Сегодня исследователи подземных сооружений предупреждают: дренажные системы фактически вышли из строя, и без вмешательства ситуация может обостриться в ближайшие годы, что грозит масштабными последствиями.