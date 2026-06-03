Оползень сошел у нижегородского парка «Швейцария»

У подножия парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде произошёл оползень — инцидент зафиксирован возле остановки «Медицинская», сообщает издание «Кстати… “.
В результате происшествия на склоне обрушилась подпорная стенка, а вместе с ней — грунт, камни и четыре крупных дерева. По данным управления инженерной защиты города, ситуация не представляет опасности: участок не предназначен для пешеходного движения и удалён от жилой застройки. Эксперты связывают причину обвала с необычно снежной зимой и последующим переувлажнением почвы.
Исторический контекст добавляет тревожных нюансов: ещё в XIX веке в склоне были прорыты штольни для отвода воды, и сейчас диггеры фиксируют их постепенное разрушение.
Ранее вдоль Оки под парком проходила железная дорога, которую неоднократно угрожали разрушить оползни. Именно для защиты путей возвели подпорные стенки и дренажные системы. В 1974 году дорогу закрыли — причиной стал очередной оползень.
Сегодня исследователи подземных сооружений предупреждают: дренажные системы фактически вышли из строя, и без вмешательства ситуация может обостриться в ближайшие годы, что грозит масштабными последствиями.