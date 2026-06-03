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Под Воронежем спасатели взорвали два снаряда времен Великой Отечественной войны

В Каширском районе обезвредили артиллерийский снаряд калибра 76 мм и противотанковую мину.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежском городском округе днем вторника, 2 июня, специалисты аварийно-спасательной службы ликвидировали два взрывоопасных предмета, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Операция по обезвреживанию прошла по заявке городской администрации. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 15:45 спасатели изъяли и вывезли на специальную площадку в Каширском районе артиллерийский снаряд калибра 76 мм и одну противотанковую мину. После этого боеприпасы были безопасно уничтожены под контролем специалистов.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что 19 мая на территории Хохольского района специалисты также уничтожили партию боеприпасов времен ВОВ. Снаряды и ручные гранаты тогда обнаружили при проведении строительных работ.

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