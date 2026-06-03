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Родственник выманил 2,8 млн у жителя Домодедово за «освобождение» отца из плена ВСУ

В Московской области полиция задержала двоих уроженцев Закавказья (42 и 44 лет), подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

В Московской области полиция задержала двоих уроженцев Закавказья (42 и 44 лет), подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой стал родственник одного из них — житель Домодедово, у которого на спецоперации без вести пропал отец. Один из фигурантов, узнав о беде, решил на ней заработать: купил новый телефон, привлек знакомого. Они начали переписываться с потерпевшим от имени силовиков и чиновников.

Злоумышленники общались только через текстовые сообщения. Сначала они взяли с мужчины 1,3 млн рублей за поиск отца, а затем сообщили, что тот якобы находится в плену у ВСУ, и потребовали еще 1,5 млн за освобождение и «содействие спецслужб». После передачи всей суммы потерпевший заподозрил обман и обратился в полицию.

Сыщики при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Люберцах и Москве. При обысках изъяли смартфон, с которого велись переговоры, и наличные. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, проверяются на причастность к другим преступлениям.