Родственник выманил 2,8 млн у жителя Домодедово за «освобождение» отца из плена ВСУ

В Московской области полиция задержала двоих уроженцев Закавказья (42 и 44 лет), подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой стал родственник одного из них — житель Домодедово, у которого на спецоперации без вести пропал отец. Один из фигурантов, узнав о беде, решил на ней заработать: купил новый телефон, привлек знакомого. Они начали переписываться с потерпевшим от имени силовиков и чиновников.