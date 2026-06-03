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В Ялте мужчина упал в пятиметровую пещеру: его спасли сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС спасли упавшего в пятиметровую пещеру мужчину в Крыму.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

В Ялте мужчина упал в пещеру глубиной пять метров, его удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Мужчина прогуливался по горе Кошка. В какой-то момент он оступился и провалился в пятиметровую пещеру. Мужчина выбрался оттуда самостоятельно. Однако из-за полученных травм продолжить путь пострадавший не мог.

На место отправились спасатели. Они нашли пострадавшего. Далее мужчину транспортировали к машине скорой помощи. Всего к операции привлекли двух спасателей и одну единицу техники.

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