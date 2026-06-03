Сальдо: ВСУ пытаются показать Западу свою мощь атаками на гражданский транспорт

Украинская армия атаками по транспорту хочет доказать Западу свою способность наносить удары. Об этом в среду, 3 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Для киевского режима дорога, автобус, гражданская машина, скорая помощь или коммунальная техника стали такими же целями, как военный объект. Они хотят сорвать нормальную жизнь и показать своим западным кураторам, что еще способны наносить удары, — цитирует его ТАСС.
Так глава региона прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате погибли семь человек, еще 10 пострадали.
Также дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России сбили над регионом 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил глава области Александр Дрозденко.