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Сальдо: ВСУ пытаются показать Западу свою мощь атаками на гражданский транспорт

Украинская армия атаками по транспорту хочет доказать Западу свою способность наносить удары. Об этом в среду, 3 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Украинская армия атаками по транспорту хочет доказать Западу свою способность наносить удары. Об этом в среду, 3 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Для киевского режима дорога, автобус, гражданская машина, скорая помощь или коммунальная техника стали такими же целями, как военный объект. Они хотят сорвать нормальную жизнь и показать своим западным кураторам, что еще способны наносить удары, — цитирует его ТАСС.

Так глава региона прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. В результате погибли семь человек, еще 10 пострадали.

Также дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России сбили над регионом 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил глава области Александр Дрозденко.

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