Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

По данным полицейских, сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. Наркотики забирали из тайников по координатам от куратора, фасовали его на дозы, после чего делали «закладки».
«В ходе осмотра арендованного дома, в котором проживала парочка, стражи порядка обнаружили и изъяли около 100 полимерных свертков с “синтетикой”, готовых к сбыту, несколько зип-пакетов с кристаллами, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы», — сказано в сообщении.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером.
Открыто уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.