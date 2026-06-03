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Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости Крым. 27-летняя жительница Севастополя и ее 36-летний сожитель устроили склад с наркотиками в арендованном доме и размещали закладки на территории города. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленники задержаны.

Источник: РИА "Новости"

По данным полицейских, сожители работали закладчиками в теневом наркомаркете. Наркотики забирали из тайников по координатам от куратора, фасовали его на дозы, после чего делали «закладки».

«В ходе осмотра арендованного дома, в котором проживала парочка, стражи порядка обнаружили и изъяли около 100 полимерных свертков с “синтетикой”, готовых к сбыту, несколько зип-пакетов с кристаллами, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы», — сказано в сообщении.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе метилэфедрон общей массой около 150 граммов, что является крупным размером.

Открыто уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его подельнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.

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