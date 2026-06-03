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В Волгограде вскрыли аферу с водительскими правами

В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело.

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Женщину подозревают в покушении на дачу взятки и использовании поддельных документов, а ее знакомого — в мошенничестве при получении 62 тысяч рублей, — об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, осенью 2025 года жительница Волгограда решила получить водительское удостоверение незаконным способом, поскольку не рассчитывала самостоятельно сдать экзамен. Она нашла мужчину, который заявил о наличии связей среди сотрудников регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции и предложил решить вопрос за 62 тысячи рублей. Женщина передала ему деньги, рассчитывая получить права без проверки знаний и навыков.

Как считают следователи, посредник изначально не собирался выполнять обещание. Полученные средства он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось о задержании пособника ВСУ в Волгограде.