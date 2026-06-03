В Волгограде вскрыли аферу с водительскими правами

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Женщину подозревают в покушении на дачу взятки и использовании поддельных документов, а ее знакомого — в мошенничестве при получении 62 тысяч рублей, — об этом сообщили в региональном Следкоме.