В Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете

В мессенджере девушка получила сообщение якобы от сотрудников центральной поликлиники, которые предложили оформить «цифровую медицинскую карточку». Под предлогом уточнения данных неизвестные задали несколько вопросов. А затем уже по телефону робот сообщил код, который белоруска продиктовала аферистам. Осознав обман, она заблокировала собеседников.