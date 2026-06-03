Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете

В Минске родители привезли свою дочь в милицию — вот из-за чего.

Источник: Комсомольская правда

В Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД обратились родители 19-летней жительницы Минской области.

В мессенджере девушка получила сообщение якобы от сотрудников центральной поликлиники, которые предложили оформить «цифровую медицинскую карточку». Под предлогом уточнения данных неизвестные задали несколько вопросов. А затем уже по телефону робот сообщил код, который белоруска продиктовала аферистам. Осознав обман, она заблокировала собеседников.

После этого с жительницей Минской области связались лжесотрудники Национального банка. Звонившие сказали о кредитах, оформленных на имя белоруски, а затем стали запугивать уголовной ответственностью, обыском, изъятием денег.

Чтобы «спасти» сбережения, девушке предложили их «задекларировать» — перевести на указанный ими счет. Испугавшись, она перевела аферистам более 6000 рублей.

«Вечером она рассказала о случившемся родителям. Те сразу поняли, что дочь стала жертвой обмана, и отвезли ее в милицию», — привели подробности в ГУВД.

По указанному факту заведено уголовное дело.