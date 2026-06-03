Адвокат раскрыл условие, при котором расследование дела группы Игоря Дятлова возобновят

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале, у подножия горы Холатчахль (в переводе с мансийского — «Гора Мёртвых»), при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа из девяти человек под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Тела погибших находились далеко от палатки, некоторые были раздеты, у нескольких туристов зафиксированы тяжёлые внутренние травмы. Следствие того времени закрыло дело, заключив, что причиной смерти стала «стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». В 2020 году прокуратура РФ озвучила официальную версию гибели группы: сход снежной лавины. Тем не менее, трагедия на перевале Дятлова до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых загадок XX века.