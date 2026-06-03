Инженер предстанет перед судом из-за гибели девочек на заброшке в Ленобласти

Трагедия случилась 31 мая 2025 года в деревне Терпилицы. Две девочки беспрепятственно зашли в аварийное здание, которое находилось в пользовании организации. Дети не знали, что строение опасно для жизни. Они стали по очереди стали пытаться разрушить опору пустотной плиты. В итоге та не выдержала и рухнула на детей вместе с бетонными перекрытиями.