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На месте атаки на автобус в ДНР нашли обломки БПЛА с надписями на иностранном языке

В Енакиеве (ДНР) сотрудники Следственного комитета России продолжают осмотр места, где утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

В Енакиеве (ДНР) сотрудники Следственного комитета России продолжают осмотр места, где утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь». На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Как сообщил ТАСС представитель СК, находящийся на месте трагедии, на обломках дрона есть надписи на иностранном языке.

«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производится осмотр и фиксация последствий вооруженной атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Енакиево», — сказал собеседник агентства.

Все найденные части дрона будут изъяты и направлены на экспертизу. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара погибли семь гражданских, еще 11 человек ранены. Госпитализированы 10 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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