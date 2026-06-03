Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На волгоградку завели уголовное дело после попытки купить водительские права

Женщину и мошенника, который обещал ей помочь с передачей взятки, задержали.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде двое граждан попали под следствие после того, как одна местная жительница попыталась дать взятку и купить права, а второй — на этом заработать, обманув доверчивую гражданку. Двоих местных жителей задержали по подозрению в покушении на дачу взятки и использование поддельных документов, а также по подозрению в мошенничестве, сообщает следком.

Осенью прошлого года волгоградка, мечтавшая получить права, при этом не мучаясь на экзаменах, нашла посредника, который пообещал решить вопрос. Мужчина врал, что у него есть связи в ГАИ, и что положительная отметка на экзамене будет стоить будущей автоледи 62 тысячи рублей. Деньги он получил, правда, никаких связей у него на самом деле не было, и ни с кем договариваться он не собирался. В итоге и пострадавшая дама, и мошенник, ответят за нарушение закона.

— В настоящее время проводятся следственные действия, сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.