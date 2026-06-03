На волгоградку завели уголовное дело после попытки купить водительские права

Осенью прошлого года волгоградка, мечтавшая получить права, при этом не мучаясь на экзаменах, нашла посредника, который пообещал решить вопрос. Мужчина врал, что у него есть связи в ГАИ, и что положительная отметка на экзамене будет стоить будущей автоледи 62 тысячи рублей. Деньги он получил, правда, никаких связей у него на самом деле не было, и ни с кем договариваться он не собирался. В итоге и пострадавшая дама, и мошенник, ответят за нарушение закона.