Мошенники обманули пенсионеров из Москвы и области суммарно на 6,2 миллиона

Мошенники ввели в заблуждение 64-летнего москвича и 61-летнюю жительницу Подмосковья и получили от них 6,2 миллиона рублей. Деньги у потерпевших забрал один и тот же курьер. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.