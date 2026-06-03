Как ранее сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 БПЛА над регионом. Дроны пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
В аэропорту Пулково несколько раз вводили ограничения на приём и выпуск рейсов.
Напомним, ранее сообщалось, что страны Прибалтики разрешили свободный пролёт ударных БПЛА для нанесения ударов по объектам в Ленинградской области. В МИД РФ подчёркивали, что Киев действует не без ведома кураторов из НАТО. Участившиеся случаи падения обломков дронов на территории Прибалтики и их отказ сбивать нарушителей границы лишь подтверждают фактическое пособничество киевскому режиму. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала прибалтийским республикам строгое предупреждение: если «ума не хватит» прислушаться к сигналам Москвы, последует жёсткий ответ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.