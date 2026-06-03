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Военблогер Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму

На железнодорожной станции Джанкой в Крыму был поврежден пассажирский поезд. Об атаке в среду, 3 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.

На железнодорожной станции Джанкой в Крыму был поврежден пассажирский поезд. Об атаке в среду, 3 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.

По его данным, в результате происшествия есть пострадавшие, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Сообщается, что повреждения якобы получили несколько вагонов, а также инфраструктура вокзала. Оператор пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о временном закрытии станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения.

Ранее два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.

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