Военблогер Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд на станции Джанкой в Крыму

На железнодорожной станции Джанкой в Крыму был поврежден пассажирский поезд. Об атаке в среду, 3 июня, сообщил военный блогер Борис Рожин.
По его данным, в результате происшествия есть пострадавшие, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.
Сообщается, что повреждения якобы получили несколько вагонов, а также инфраструктура вокзала. Оператор пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о временном закрытии станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения.
Ранее два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.