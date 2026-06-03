Арашуков через взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

Напомним, в двух пожизненных приговорах, вынесенных Раулю и Рауфу Арашуковым, ключевую роль сыграли убийства двух известных лиц: зампреда молодёжной организации «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Как установил суд присяжных, старший Арашуков стоял во главе преступного сообщества, а младший был его активным членом. Арашукова-младшего взяли под стражу 30 января 2019 года прямо в зале пленарных заседаний Совета Федерации. Спустя почти четыре года, 27 декабря 2022-го, ему был вынесен вердикт — пожизненное лишение свободы. Суд признал его виновным в ряде преступлений, включая организацию убийств двух вышеупомянутых человек в 2010 году.