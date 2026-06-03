В Самаре мошенник заплатит 350 тысяч рублей за фиктивный курьерский бизнес

28 мая 2024 года житель Самары составил план развития курьерских услуг и на его основе заключил социальный контракт. Ему предоставили выплату в размере 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, однако эти деньги он потратил не по назначению. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.