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В Самаре мошенник заплатит 350 тысяч рублей за фиктивный курьерский бизнес

В Самаре мужчина получил 350 тысяч рублей по соцконтракту, но деньги потратил не на обещанный бизнес.

Источник: Комсомольская правда

28 мая 2024 года житель Самары составил план развития курьерских услуг и на его основе заключил социальный контракт. Ему предоставили выплату в размере 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, однако эти деньги он потратил не по назначению. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«На мужчину завели уголовное дело по статье за мошенничество при получении выплат в крупном размере. В суде он признал вину и полностью возместил ущерб», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Таким образом, он заплатит вдвое больше, чем получил.