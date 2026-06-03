Эксперт назвал возможные места запуска дрона ВСУ по автобусу в Енакиево

«Украина показала в очередной раз террористическую сущность. Чем хуже у нее дела на фронте, тем чаще она совершает теракты. Ответ будет очень жестким, ответ не заставит себя ждать», — заявил собеседник NEWS.ru.
Генерал напомнил, что президент России уже предупреждал о системных ударах по военно-промышленному комплексу Украины. Речь идет об уничтожении складов и производственных мощностей ВПК.
Эксперт уточнил, что взлет дрона, целью которого стал рейсовый автобус с пассажирами, мог производиться с разных районов. «Запустить могли с территории Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей, из любой точки, дальность полета у них до 2000 км», — считает Липовой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жертвами атаки БПЛА на автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, стали семь человек. Еще 11 пассажиров пострадали, они получили ранения разной степени тяжести. Губернатор региона уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Позже в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Енакиево. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ «Террористический акт».