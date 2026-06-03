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Эксперт назвал возможные места запуска дрона ВСУ по автобусу в Енакиево

Беспилотник ВСУ, атаковавший пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике, мог быть запущен с территорий трех областей Украины. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его оценке, Киев ждет очень жесткая реакция на произошедшее.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Украина показала в очередной раз террористическую сущность. Чем хуже у нее дела на фронте, тем чаще она совершает теракты. Ответ будет очень жестким, ответ не заставит себя ждать», — заявил собеседник NEWS.ru.

Генерал напомнил, что президент России уже предупреждал о системных ударах по военно-промышленному комплексу Украины. Речь идет об уничтожении складов и производственных мощностей ВПК.

Эксперт уточнил, что взлет дрона, целью которого стал рейсовый автобус с пассажирами, мог производиться с разных районов. «Запустить могли с территории Харьковской, Днепропетровской, Сумской областей, из любой точки, дальность полета у них до 2000 км», — считает Липовой.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что жертвами атаки БПЛА на автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, стали семь человек. Еще 11 пассажиров пострадали, они получили ранения разной степени тяжести. Губернатор региона уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Енакиево. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

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