В Краснодаре выявили вирус в двух партиях томатов из Туркменистана

В двух партиях томатов, поступивших в Краснодар из Туркменистана, обнаружили вирус. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.
Специалисты провели фитосанитарный контроль томатов весом 18 тонн. В процессе проверки был выявлен карантинный для России вредный организм — вирус коричневой морщинистости плодов томата.
Заключение о наличии возбудителя было предоставлено Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях предотвращения распространения этого опасного заболевания вся зараженная продукция была возвращена отправителю.