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В Краснодаре выявили вирус в двух партиях томатов из Туркменистана

Россельхознадзор остановил 18 тонн зараженных томатов в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В двух партиях томатов, поступивших в Краснодар из Туркменистана, обнаружили вирус. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалисты провели фитосанитарный контроль томатов весом 18 тонн. В процессе проверки был выявлен карантинный для России вредный организм — вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Заключение о наличии возбудителя было предоставлено Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях предотвращения распространения этого опасного заболевания вся зараженная продукция была возвращена отправителю.