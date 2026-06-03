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В Красноярске студента будут судить за пособничество телефонным мошенникам

В Красноярске перед судом предстанет курьер мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске перед судом предстанет 20-летний курьер мошенников, который забрал 13,5 миллиона рублей у двух пожилых людей. По версии краевого МВД, аферисты представлялись сотрудниками силовых структур и телефонных компаний.

Так, в октябре 2025 года жертвой преступников стала 60-летняя женщина. Они убедили горожанку продать квартиру, а вырученные 3,5 миллиона упаковать в пакет и сбросить с балкона прибывшему «инкассатору». После этого посыльный подобрал деньги и оставил их в другом месте.

Полицейские нашли подозреваемого — им оказался студент одного из вузов краевого центра. Предварительно, такую «работу» он нашел в мессенджере.

Позже выяснилось, что молодой человек дважды забирал у одного и того же жителя Железногорска его личные накопления общей суммой 10 миллионов рублей.

Теперь студенту грозит до 10 лет лишения свободы.