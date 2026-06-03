В Красноярске студента будут судить за пособничество телефонным мошенникам

Так, в октябре 2025 года жертвой преступников стала 60-летняя женщина. Они убедили горожанку продать квартиру, а вырученные 3,5 миллиона упаковать в пакет и сбросить с балкона прибывшему «инкассатору». После этого посыльный подобрал деньги и оставил их в другом месте.