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«Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов». Таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре

Таможня раскрыла преступную схему белорусов по вывозу в ЕС деталей от танков.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет раскрыл преступную схему белорусов по вывозу в ЕС деталей от танков.

Как было установлено, четверо граждан Беларуси в сговоре с другими неустановленными лицами ввезли из России блок-картеры, трансмиссии, двигатели, а также комплектующие к ним, которые используются при создании танков, боевых машин пехоты и десанта.

Уже в Минске с деталей вооружения снимали навесное оборудование, сбивались бирки, осуществлялась покраска и маркировка китайскими иероглифами. Подобным образом, поясняют в ведомстве, деталям придавали вид якобы двигателей китайского производства для электростанций.

После этого видоизмененные товары помещали под процедуру экспорта для вывоза на территорию Европейского союза.

Сотрудниками Оперативной таможни были остановлены два грузовика с 24 переделанными «китайскими двигателями». Было проведено 22 обыска, при которых изъяли предметы вооружения и около 100 000 долларов.

Заведены уголовные дела по части 2 статьи 333−1 Уголовного кодекса. Фигуранты задержаны, двое из них арестованы.

«Всего по уголовным делам изъято 200 составных частей вооружения», — заявили в ГТК.

Тем временем в Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете.

Кстати, власти сказали, что делать белорусам, если ветки яблони свисают на чужой участок.

А еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос минчанки о вещи, к которой притрагивался каждый. А вы сможете?