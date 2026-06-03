«Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов». Таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре

Государственный таможенный комитет раскрыл преступную схему белорусов по вывозу в ЕС деталей от танков.
Как было установлено, четверо граждан Беларуси в сговоре с другими неустановленными лицами ввезли из России блок-картеры, трансмиссии, двигатели, а также комплектующие к ним, которые используются при создании танков, боевых машин пехоты и десанта.
Уже в Минске с деталей вооружения снимали навесное оборудование, сбивались бирки, осуществлялась покраска и маркировка китайскими иероглифами. Подобным образом, поясняют в ведомстве, деталям придавали вид якобы двигателей китайского производства для электростанций.
После этого видоизмененные товары помещали под процедуру экспорта для вывоза на территорию Европейского союза.
Сотрудниками Оперативной таможни были остановлены два грузовика с 24 переделанными «китайскими двигателями». Было проведено 22 обыска, при которых изъяли предметы вооружения и около 100 000 долларов.
Заведены уголовные дела по части 2 статьи 333−1 Уголовного кодекса. Фигуранты задержаны, двое из них арестованы.
«Всего по уголовным делам изъято 200 составных частей вооружения», — заявили в ГТК.
Тем временем в Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете.
Кстати, власти сказали, что делать белорусам, если ветки яблони свисают на чужой участок.
А еще знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос минчанки о вещи, к которой притрагивался каждый. А вы сможете?