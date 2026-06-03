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Специалисты назвали самые опасные трассы в Беларуси по ДТП с дикими животными

Белорусам назвали самые опасные трассы по числу ДТП с дикими животными.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты назвали самые опасные трассы в Беларуси из-за ДТП с дикими животными. Подробности приводит Белорусское общество охотников и рыболовов.

В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 932 аварии с участием диких животных. Основными причинами являются увеличение транспортного потока на трассах, появление на дорогах молодых животных, не умеющих реагировать на приближение автомобилей.

Как замечают в БООР, большинство аварий с участием диких животных случается на шести республиканских дорогах. Речь идет про трассы М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев, М5 Минск — Гомель. Также названы трассы М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Республики Польша («Брузги») и М1 (Е 30) Брест («Козловичи») — Минск — граница Российской Федерации.