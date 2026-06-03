Специалисты назвали самые опасные трассы в Беларуси по ДТП с дикими животными

Как замечают в БООР, большинство аварий с участием диких животных случается на шести республиканских дорогах. Речь идет про трассы М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев, М5 Минск — Гомель. Также названы трассы М6 (Е 30) Минск — Гродно — граница Республики Польша («Брузги») и М1 (Е 30) Брест («Козловичи») — Минск — граница Российской Федерации.