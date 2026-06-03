Задержанный за содействие Киеву волгоградец выполнял в РФ принудительные работы

По фактам получения неправомерного доступа к информации в личных кабинетах «Госуслуг», а также мошенничества в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Кроме того, в Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Туве было возбуждены 15 уголовных дел по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт.