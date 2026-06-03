Задержанный за содействие Киеву волгоградец выполнял в РФ принудительные работы

Задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами житель Волгограда находился в исправительном центре, где отбывал принудительные работы, рассказали «РГ» в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Как объяснили в тюремном ведомстве, приговоренные к принудительным работам не являются заключенными, им разрешено пользоваться гаджетами, у таких осужденных есть доступ в интернет.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что житель Волгограда был задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами и участие в телефонных аферах. 34-летний гражданин, по данным следователей, оказал мошенникам с Украины содействие в хищении 300 миллионов рублей у россиян, в том числе у членов семей пропавших без вести или попавших в плен участников СВО.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и ФСИН России в Волгоградской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгограда 1992 г. р., причастного к государственной измене», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, гражданин с 2023 года сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем одного из подразделений вооруженных сил Украины и за денежное вознаграждение по заданию осуществлял активацию российских сим-карт, регистрацию на них электронных кошельков, а также получал, хранил и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.
«Установлено, что активированные фигурантом сим-карты использовались украинскими спецслужбами для осуществления мошеннических действий, в том числе в отношении близких родственников военнослужащих ВС РФ, пропавших без вести или попавших в плен при выполнении боевых задач в ходе СВО. При этом записи телефонных разговоров со своими жертвами мошенниками размещались в публичном украинском Telegram-канале, созданном ГУР МО Украины для проведения антироссийских информационных акций с целью оказания целенаправленного воздействия на население РФ», — сообщили в Центре общественных связей.
По фактам получения неправомерного доступа к информации в личных кабинетах «Госуслуг», а также мошенничества в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела в Иркутской области, Краснодарском крае, Москве, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Кроме того, в Волгоградской, Омской, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Туве было возбуждены 15 уголовных дел по фактам массовых ложных сообщений о готовящихся терактах, распространенных с использованием активированных волгоградцем сим-карт.
Судя по распространенной ФСБ информации, сам гражданин вину признал. «Связался с представителем спецслужбы Украины и выполнял его задание по хранению, администрированию и пересылке устройств типа “симбокс”, с которых существовали звонки с Украины мошеннического характера и звонки о ложных актах терроризма», — рассказывает мужчина.
В пресс-бюро ФСИН в беседе с «РГ» уточнили, что волгоградец совершал преступления, отбывая наказание в виде принудительных работ в исправительном центре. Приговоренным к принудительным работам разрешается за счет собственных средств пользоваться мобильной связью, ноутбуками, электронными носителями и накопителями информации, а также в ряде случаев покидать исправительный центр. Такие осужденные могут пользоваться интернетом.