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Шестерых человек спасли из задымленного дома в Астане

Шесть человек, в том числе четверо детей, спасли во время пожара в жилом доме в Астане. Возгорание произошло в квартире на первом этаже многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Пожар произошел в районе Алматы по улице К. Мунайтпасова.

Загорелись домашние вещи и мебель в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Из-за сильного задымления в подъезде прибывшие на место сотрудники МЧС организовали спасательные работы.

С помощью спасательной маски и трехколенной лестницы спасатели вывели из квартир на втором этаже шестерых человек. Среди них были четверо детей.

Пожар удалось оперативно ликвидировать.

По информации спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

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