Шестерых человек спасли из задымленного дома в Астане

Пожар произошел в районе Алматы по улице К. Мунайтпасова.
Загорелись домашние вещи и мебель в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Из-за сильного задымления в подъезде прибывшие на место сотрудники МЧС организовали спасательные работы.
С помощью спасательной маски и трехколенной лестницы спасатели вывели из квартир на втором этаже шестерых человек. Среди них были четверо детей.
Пожар удалось оперативно ликвидировать.
По информации спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.