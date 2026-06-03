Появились кадры атаки украинского БПЛА на пассажирский автобус

Опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки беспилетника ВСУ на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. Об этом сообщило ТАСС.
На опубликованном ролике видно, как автобус проезжает мимо придорожной парковки, после чего рядом с ним происходит мощный взрыв, сопровождающийся яркой вспышкой.
Кадры с места инцидента демонстрируют серьезные разрушения: у автобуса сильно деформирована крыша, разбиты стекла, а салон и кресла искорежены.
Напомним, что атака произошла утром в селе Енакиево (ДНР). Жертвами нападения стали семь человек, пострадали не менее 11 пассажиров.
Представители Минздрава уточнили, что десять пострадавших (среди них есть несовершеннолетний) были экстренно отправлены в больницу с баротравмами, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Следственный комитет РФ отметил, что на месте трагедии изъяли обломки ударного дрона самолетного типа, которым, предположительно, и был обстрелян автобус.