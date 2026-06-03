Самарские коммунальщики достали из канализации оленя

В «РКС-Самара» напоминают: колодцы и вся канализационная сеть не предназначены для утилизации мусора и твёрдых бытовых отходов. Игрушки, тряпки, влажные салфетки и прочий мусор застревают в трубах, создают засоры, приводят к изливам сточных вод и дискомфорту для жителей. Пользуйтесь канализацией правильно — не превращайте её в помойку.