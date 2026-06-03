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Самарские коммунальщики достали из канализации оленя

Резиновый олень приплыл на самарскую насосную станцию по трубам.

Источник: РКС Самара

Необычную находку извлекли сотрудники «РКС-Самара» на канализационной насосной станции, расположенной на стрелке рек Самары и Волги. Из стоков выловили резинового оленя.

Игрушка добралась до объекта по сетям водоотведения. Судя по всему, её смыли в унитаз или бросили в колодец, откуда она и отправилась по трубам.

В «РКС-Самара» напоминают: колодцы и вся канализационная сеть не предназначены для утилизации мусора и твёрдых бытовых отходов. Игрушки, тряпки, влажные салфетки и прочий мусор застревают в трубах, создают засоры, приводят к изливам сточных вод и дискомфорту для жителей. Пользуйтесь канализацией правильно — не превращайте её в помойку.

А если вы потеряли оленя — обратитесь в «РКС-Самара», возможно, это он.