Самарские коммунальщики достали из канализации оленя

Необычную находку извлекли сотрудники «РКС-Самара» на канализационной насосной станции, расположенной на стрелке рек Самары и Волги. Из стоков выловили резинового оленя.
Игрушка добралась до объекта по сетям водоотведения. Судя по всему, её смыли в унитаз или бросили в колодец, откуда она и отправилась по трубам.
В «РКС-Самара» напоминают: колодцы и вся канализационная сеть не предназначены для утилизации мусора и твёрдых бытовых отходов. Игрушки, тряпки, влажные салфетки и прочий мусор застревают в трубах, создают засоры, приводят к изливам сточных вод и дискомфорту для жителей. Пользуйтесь канализацией правильно — не превращайте её в помойку.
А если вы потеряли оленя — обратитесь в «РКС-Самара», возможно, это он.