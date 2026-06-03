В Москве работница ПВЗ маркетплейса похитила со склада дорогие смартфоны

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали на рабочем месте подозреваемую — 17-летнюю жительницу Московской области, имевшую доступ к складскому помещению. Один похищенный телефон злоумышленница оставила себе, а остальные подарила друзьям и знакомым», — сказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время 2 устройства изъяты и будут возвращены владельцу, местонахождение остальных устанавливается.
В ГУ МВД пояснили, что в полицию за помощью обратилась представитель ПВЗ одного из маркетплейсов, расположенного на улице Каховка. Она сообщила, что со склада пропали 4 новых мобильных телефона, которые были заказаны клиентами онлайн-платформы. При этом в одной из коробок вместо смартфона был обнаружен кусок мыла.
«Собранные полицейскими материалы и подозреваемая переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подытожили в главке.