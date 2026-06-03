В Москве работница ПВЗ маркетплейса похитила со склада дорогие смартфоны

В ГУ МВД пояснили, что в полицию за помощью обратилась представитель ПВЗ одного из маркетплейсов, расположенного на улице Каховка. Она сообщила, что со склада пропали 4 новых мобильных телефона, которые были заказаны клиентами онлайн-платформы. При этом в одной из коробок вместо смартфона был обнаружен кусок мыла.