Под Воронежем «Павловскводоканал» через суд обязали наладить качество воды

После анализа, проведенного специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в 2025 году, выяснилось, что предприятие практически не проводило обязательный производственный контроль качества воды. Суд подчеркнул, что такое халатное отношение к правилам нарушает законные права граждан на безопасную окружающую среду и потенциально создает угрозу для здоровья потребителей.