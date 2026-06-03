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Рука акмолинца попала в работающую бетономешалку

В Акмолинской области мужчина получил тяжелую травму руки после того, как по неосторожности опустил ее в работающую бетономешалку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, 2 июня в одном из сел Целиноградского района произошел несчастный случай во время строительства частного дома.

«По предварительным данным, рабочий по неосторожности опустил руку в работающую бетономешалку. В результате мужчина получил тяжелую травму правой руки и был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции отметили, что подобные случаи нередко становятся следствием невнимательности, спешки, несоблюдения инструкций по эксплуатации техники и выполнения работ без необходимых средств индивидуальной защиты.

Для недопущения несчастных случаев рекомендуется перед началом работ внимательно изучать инструкции по эксплуатации оборудования, регулярно проверять его техническое состояние и не использовать неисправные механизмы.

Особое внимание необходимо уделять использованию средств индивидуальной защиты: защитных перчаток, очков, касок, специальной обуви и рабочей одежды.